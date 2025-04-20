فنادق مرسى علم تحتفل بعيد شم النسيم وسط نسب إشغال مرتفعة

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم احتفالات اليوم الأحد خلال الاحتفال بعيد الايستر بمشاركة مئات السياح

مطار مرسى علم يستقبل 185 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع

وقال عاطف عثمان مدير أحد فنادق مرسى علم، إن مدينة مرسى علم تشهد ارتفاعا فى نسب الأشغال خلال احتفالات أعياد الربيع حيث يستقبل مطار مرسى علم على مدار اسبوع 185 رحلة طيران دولية

وأشار إلى أن الفنادق تقدم برامج ترفيهية على مدار اليوم مع مهرجان للفواكه لجذب السياح والمصريين وسط مشاركة من مئات السياح .

وتشهد المنتجعات السياحية بالبحر الاحمر رواجا سياحيا كبيرا مع بدء احتفالات الايستر وأعياد الربيع، حيث تقدم الفنادق برامج ترفيهية على مدار اليوم للاحتفال بمشاركة فرق الأنيميشن

وتقدم الفنادق عروضا خاصة للأطفال خلال الاحتفالات

نسبة الاشغالات 100%..

وقال مجيب حسين مدير أحد فنادق الغردقة، إن عيد الايستر رفع نسب إشغال الفنادق إلى 100% .

وأشار إلى أن الفنادق تقدم برامج ترفيهية لكل أفراد الأسرة وخاصة الاطفال .

وأضاف أيمن غانم مدير أحد فنادق الغردقة، أن إدارة الفندق تقدم أكلات خاصة باعياد الإيستر والرنجة والاكلات البحرية مع المشويات واللحوم والديوك الرومى .

وأشار إلى أن الفندق يقدم أكلات من كل مطابخ العالم التى تجذب كل رواد الفندق على مدار اليوم .

الألمان الأكثر إشغالا بنسبة 60%

وأشار أحمد العارف، مدير قطاع الغرف لاحدي منتجعات البحر الأحمر، أن الألمان هم الجنسية الأولى بفنادق الغردقة تيلها الروس ثم الدول الاسكندنافية حيث تصل نسبة الألمان 60% من نسب إشغال الفندق.