موعد مباراة ميلان وأتلانتا والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ميلان وأتلانتا ضمن منافسات الجولة33 من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

موعد مباراة ميلان وأتلانتا

تنطلق مباراة ميلان ضد أتلانتا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة

وتعد هذه المواجهة من أقوى لقاءات الجولة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل تحسين مراكزهما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خاصة أن المواجهات بين الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية والقوة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أتلانتا على أرضه بنتيجة 2-1، مما يجعل ميلان أكثر إصرارًا على تحقيق الفوز ورد الاعتبار أمام جماهيره.

ملعب وحكم المباراة

يستضيف ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) المباراة، وهو الملعب التاريخي الذي يحتضن مواجهات ميلان وإنتر ميلان.

وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم الإيطالي ماركو بيتشينيني، والذي يعد من الحكام المميزين في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتلانتا

يمكن متابعة اللقاء المنتظر عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 - AD SPORTS Premium 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقدم القناة تغطية متميزة للمباراة تبدأ قبل انطلاقها بوقت كافٍ، مع عرض تحليلات فنية متخصصة، وتقارير ميدانية، ومداخلات لنجوم الكرة الإيطالية، بالإضافة إلى متابعة لحظية لكافة تفاصيل اللقاء.

موقف الفريقين قبل المباراة

يدخل ميلان المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب، باحثًا عن انتصار مهم لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي إنتر ميلان متصدر البطولة، أو على الأقل تثبيت مركزه لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما أتلانتا، فيسعى لتعزيز موقعه بين المراكز الأوروبية، حيث يقدم موسمًا قويًا ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من هدفه بالمشاركة الأوروبية الموسم القادم.

المباراة تعد واعدة بالإثارة، نظرًا لما يمتلكه الفريقان من نجوم كبار وقدرات هجومية مميزة.