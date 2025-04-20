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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهم بقتل صديقه داخل محل في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما داخل محل بلايستيشن بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان.

كوارع يقتل صديقه داخل محل بلايستيشن 

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال شاب يدعي "أحمد ياسر"، 19 سنة ومقيم بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، جثة هامدة، إدعاء مشاجرة مع أخر.

وبالإنتقال والفحص تبين مقتل المجني عليه علي يد صديقه المدعو "يوسف مصطفي"، 19 سنة وشهرته كوارع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض علي المتهم، وعثر بحوزته علي السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

15 يوما استمرار حبس المتهم المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات بلايستيشن داخل محل