موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء اليوم الاحد 20 أبريل 2025، صوب ملعب "ريناتو دال آرا"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي إنتر ميلان وبولونيا ضمن منافسات الجولة33 من الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا

تنطلق مباراة بولونيا ضد إنتر ميلان اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ويدخل كلا الفريقين المباراة بطموحات كبيرة؛ حيث يسعى الإنتر لتعزيز صدارته للدوري ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بينما يطمح بولونيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكبار، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا" انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، مما يزيد من سخونة لقاء الإياب المرتقب.

ملعب وحكم المباراة



سيتولى الحكم أندريا كولومبو إدارة اللقاء، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات هذه الجولة المثيرة في الكالتشيو الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبولونيا

يمكن لعشاق الكرة الإيطالية متابعة مباراة إنتر ميلان وبولونيا عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية بريميوم AD SPORTS Premium 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين في الدوري قبل المباراة

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد مميز من النقاط، وهو يسعى لحسم اللقب مبكرًا.

أما فريق بولونيا، فيقدم موسمًا مميزًا، إذ ينافس بقوة على مقاعد التأهل للبطولات الأوروبية، مما يجعله خصمًا صعبًا في مواجهة الليلة.

وتُعد المباراة فرصة ذهبية لإنتر ميلان لمواصلة الانفراد بالقمة، بينما يُقاتل بولونيا لتحقيق مفاجأة تقربه أكثر من طموحاته الأوروبية.