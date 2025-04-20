بمشاركة 50 دولة.. "مهرجان فوم" يحتفل بشم النسيم في فنادق الغردقة

نظمت عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة مهرجان الفوم بمشاركة عدد من السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة وفرق الانميشن، تزامنا مع بدء احتفالات شم النسيم وسط أجواء مبهجة وحرص السياح الأجانب علي التفاعل والتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني بشم النسيم

المهرجان يضم 50 جنسية أوربية ..

وكشف مجيب حسين مدير فندق سياحي بالغردقة ومنظم فعاليات المهرجان، أن عدد كبير من السياح الأجانب من حوالي 50 جنسية أوروبية يتصدرهم الألمان شاركوا في الاحتفال و حرصوا علي التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة



وأوضح أن احتفالات شم النسيم بدأت منذ الصباح بعدة فقرات متنوعة وحفلة ألوان للاطفال وتلوين البيض وجولة الميكي ماوس علي الشواطئ في أجواء احتفالية رائعة.

إرتفاع نسبة الاشغالات الفندقيه ..



وكشف محمد عيد الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق تزامنا مع احتفالات شم النسيم ومشاركة سياح أوروبا الإحتفال بعيد الربيع، موكدا أن نسبة الاشغالات وصلت في عدد كبير من الفنادق إلي كامل الطاقة الاستيعابية لها تزامنا مع إجازة شم النسيم واعياد الربيع في أوروبا.

وأوضح أن الأجواء الرائعة علي شواطئ الغردقة دائماً تجذب السياح المصريين والأجانب من مختلف أنحاء العالم وتحرص الفنادق علي تقديم برامج سياحية متنوعة ومسابقات ترفيهية تزامنا مع الاحتفال بالاعياد لإدخال البهجة والسرور على السياح.

أجواء العيد في الغردقة ..

تعيش الغردقة أجواء العيد بشكل مختلف حيث مهرجان الفوم علي الشواطئ جذب المصريين خلال احتفال بأيام عيد الفطر المبارك تزامنا مع إرتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق وتوافد الآلاف من المصريين والعرب علي الغردقة لقضاء إجازة العيد لتشهد

الغردقة انتعاشة سياحية خلال العيد

حسب سامح جمعة الخبير السياحي بفنادق الغردقة بأن مجموعة فنادق سياحية نظمت مهرجان الفوم احتفالا بالعيد باستخدام مدفع الفوم وكميات كبيرة من الصابون السائل بمشاركة آلاف النزلاء من فنادق الغردقة من المصريين والعرب والأجانب الذين حرصوا علي التفاعل ومشاركة المصريين احتفالات أجواء العيد والرقص علي أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية.

وقال محمد حمدي مدير فندق سياحي بالغردقة، بإن شواطئ الغردقة اكتست بأجواء العيد بمشاركة فرق الانميشن ولاقي ذلك قبول واعجاب السياح من المصريين والأجانب.

مسابقات ترفيهية متنوعة في برنامج الاحتفالات



ضمت برامج احتفالات العيد مهرجان الفوم وحفلة ألوان و مسابقات ترفيهيه متنوعة وحفلة مسائية بها التنورة والرقص الشرقي وفقرات الساحر و بوفيه خاص باكلات العيد وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد

وارتفعت نسب الاشغالات بالفنادق لتكسر حاجز ٩٠% واعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد في إجازة عيد الفطر حيث الإقبال الكبير على الغردقة من نزلاء السياحة الداخلية.