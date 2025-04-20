رؤساء المراكز والمدن والأحياء يزورون الكنائس للتهنئة بعيد القيامة

زار رؤساء المراكز والمدن والأحياء الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين ابتهاجاً بعيد القيامة المجيد، مقدمين لهم تهنئة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، متمنيين أن يُعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصرى بكل الخير والمحبة والسلام في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاشموني:كلنا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والإخاء

أكد محافظ الشرقية، أن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك الأخوة الأقباط فرحتهم بأعيادهم ، كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا ، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام فكلنا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والإخاء للنهوض بمصرنا الغالية واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

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