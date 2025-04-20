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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان بتشكيل هجومي أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي
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أعلن المدير الفني لفريق إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة بولونيا، مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، في لقاء يقام على ملعب بولونيا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع:بنيامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - ماتيو دارميان

خط الوسط:نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان - كارلوس أوجوستو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز  - خواكين كوريا

إنزاجي يبحث عن حسم النقاط الثلاث

يسعى إنتر ميلان إلى تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي ومواصلة سلسلة الانتصارات، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة. 

ويعول إنزاجي على خبرة لاعبيه وقوة خط هجومه بقيادة الثنائي لاوتارو مارتينيز وكوريا.

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