دموع سارة خليفة.. من أضواء الشهرة إلى تهمة الاتجار بالمخدرات

لم تكن تتخيل يومًا أن حياتها التي بدأت تحت أضواء الشهرة والأفراح ستنقلب في لحظة إلى كابوس يطاردها خلف القضبان، سارة خليفة، المنتجة المعروفة وطليقة لاعب الكرة الشهير، التي طالما ظهرت في حفلات وسهرات المجتمع الراقي، وجدت نفسها فجأة في مواجهة مصير مجهول، تصرخ وتبكي، متوسلة ألا تُدان بتهمة تنفيها وتقول إنها بريئة من تهمة تجارة المخدرات.

سقوط سارة خليفة

بدأت القصة حينما انتشرت عبر "فيسبوك" منشورات تفيد بالقبض على سارة ضمن تشكيل عصابي متخصص في ترويج المخدرات بين المتعاطين، وتزامن ذلك مع نشر صور قديمة تجمعها بطليقها السابق وسط موجة من الجدل حول مصيرها وتفاصيل الواقعة.

وبحسب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فقد وردت معلومات مؤكدة عن تورط سارة خليفة ضمن شبكة إجرامية تتخذ من إحدى الشقق السكنية الفاخرة وكرًا لإخفاء وترويج المواد المخدرة. وأشارت التحريات إلى أن سارة كانت تستخدم سيارة "رنج روفر" لتوزيع كميات من المواد المخدرة المستحدثة في عدد من الأحياء الراقية.

بناءً عليه، شكّلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فريق بحث متخصص لتتبع تحركاتها، ووضعت خطة دقيقة لرصد توقيت تحركاتها ومكان نشاطها، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوات من ضبطها متلبسة وبحوزتها كمية من المخدرات ومبلغ مالي.

دموع سارة خليفة

وفي اللحظة التي أُلقي فيها القبض عليها، انهارت سارة خليفة، وراحت تبكي وتصرخ قائلة: "مش بتاعتي… حد حط الحاجات دي ليا… أنا ماليش علاقة بالمخدرات دي".

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُحيلت سارة خليفة للنيابة العامة للتحقيق.

تحقيقات النيابة

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال العينات المضبوطة مع المتهمة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وبيان طبيعتها وتركيبتها، كما طالبت النيابة باستعجال تحريات المباحث النهائية حول نشاط سارة خليفة ودورها في الشبكة الإجرامية، للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها الكاملة، لا تزال التحقيقات مستمرة.