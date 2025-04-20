استمرار أعمال الرصف والتطوير بطريق فاقوس - الصالحية القديمة

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوى سامي، رئيس الادارة المركزية لقطاع الطرق بمنطقة شرق الدلتا، نسب تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق فاقوس - الصالحية القديمة ، بطول 16 كيلو متر بتكلفة 690 مليون جنيه؛ لإستيعاب حركة السيارات وتخفيف حدة الزحام داخل مدينة فاقوس.

الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع الأول لطريق فاقوس الصالحية

وأوضحت المهندسة سلوى سامي، أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف وإزدواج ورفع كفاءة طريق فاقوس - الصالحية القديمة ، بطول 16 كيلو متر الجارى تنفيذها على ثلاث مراحل ، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع الأول بطول 8 كم وبنسبة تنفيذ 88 ٪ ، وبالقطاع الثاني بطول 3 كم وبنسبة تنفيذ 87 ٪ ، وبالقطاع الثالث بطول 5 كم وبنسبة تنفيذ 90٪ ، لتبلغ نسبة تنفيذ المشروع الإجمالية 85٪.

كما إطمأن المحافظ من المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس على إنتظام سير أعمال التطوير بتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية والمتفرعة بالمدينة.

الاستمرار في تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع فاقوس

وأوضح رئيس مركز فاقوس أنه جارى العمل على تركيب بلاط الإنترلوك بداية من كوبرى أباظة وحتى شارع الإنتاج بطول 540 م وبنسبة تنفيذ بلغت 80% وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

وتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات شارع سعد زغلول بطول 3,2 كم ، وبنسبة تنفيذ 40% وبتكلفة 6 مليون و 600 ألف جنيه.

وتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات شارع السيد حسين بطول 2.600 كم وبنسبة تنفيذ 30% و بتكلفة 5 مليون و 500 ألف جنيه ، بالاضافة الي تنفيذ أعمال الرصف بطريق إمتداد كفر العدوى حتى صيدلية منى شارع كفر العدوى بطول 1.700 كم وبنسبة تنفيذ 30% وبتكلفة ٩ مليون جنيه.

فضلاً عن تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة أحمد حلمى مروراً بمستشفى شريف عمر ومدرستى اللغات وفاقوس الجديدة وشارع المرور بطول 1.100 كم ، وبنسبة تنفيذ 50% ، وبتكلفة 8 ملايين و 770 ألف جنيه.

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