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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارًا وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الإثنين في مصر، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة،  ويسود طقس حار نهارًا على  القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء و وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد،  ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء. 


حالة الطقس غدا الاثنين 


 كما يشهد غدًا  الاثنين شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط  رياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.


 درجات الحرارة المتوقعة 


 ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الأثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  39 للعظمي والصغرى 25 درجة.

 

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