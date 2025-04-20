سعر الذهب مساء اليوم 20 أبريل 2025

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر في تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025، داخل محلات الصاغة المصرية المختلفة بدون أي تغيير بأي من الأعيرة الذهبية .

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5445 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4765 جنيها للبيع و 4785 جنيها للشراء

عيار 18

ووصل متوسط سعر أعيرة الذهب وهو عيار 18 نحو 4084 جنيها للبيع و 4101 جنيها للشراء

عيار 14

وصل أقل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3176 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.12 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولار للبيع و 3327 دولار للشراء.