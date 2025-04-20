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الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 20 أبريل 2025

الذهب
الذهب
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يستمر ثبات سعر الذهب في مصر في تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025، داخل محلات الصاغة المصرية المختلفة بدون أي تغيير بأي من الأعيرة الذهبية .

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5445 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء 

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4765 جنيها للبيع و 4785 جنيها للشراء

عيار 18

ووصل متوسط سعر أعيرة الذهب وهو عيار 18 نحو 4084 جنيها للبيع و 4101 جنيها للشراء

عيار 14

وصل أقل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3176 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.12 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولار للبيع و 3327 دولار للشراء.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم عيار 18 سعر