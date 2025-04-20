بسبب كلب.. عاطل ينهي حياة شاب بقرية البيضا في البحيرة

شهدت قرية البيضا التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثا مأساويا حيث أقدم عاطل بمساعدة صديقه بإنهاء حياة شاب يبلغ من العمر 29 عاما، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب كلب صغير بحوزة المتهم وقام نجل شقيقه المجني عليه، البالغ من العمر 8 سنوات، بمعايرة المتهم ان الكلب "معفن "على أثرها قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بواسطه سلاح أبيض " سكين" وطعنه عدة طعنات حتى تأكد من وفاته.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

عاطل ينهي حياة شاب بكفر الدوار

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول" محمد رأفت محمود " 29 سنة مقيم بقرية البيضه التابعة لدائرة المركز، الى المستشفى العام جثة هامدة إثر طعنه عدة طعنات نافذة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد معوض زايد وكيل فرع البحث الجنائي وضباط مباحث المركز لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة " م.ر " وشهرته "كابو" وذلك بمساعدة صديقه، بسبب قيامه بمعاتبة شقيقة المجني عليه لقيام نجلها البالغ من العمر 8 سنوات بمعايرته أن الكلب الصغير الخاص به " معفن" ، مما أدى إلى نشوب مشاجرة أمام ممنزل المجنى عليه قام على أثرها المتهم بالتعدى عليه بواسطة سلاح أبيض " سكينة" كانت بحوزته، وطعنه عدة طعنات نافذة حتى تأكد من وفاته، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهم في المواعيد القانونية.