هيئة الاستثمار: الحوافز التشريعية والمالية تجعل مصر مركزًا إقليميًّا تنافسيًّا للأعمال

قال أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر قطعت شوطا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار، وبيئة الأعمال والبيئية التشريعية من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير حوافز تشريعية ومالية، مما جعلها مركزا إقليمياً تنافسيًا للأعمال.

تعزيز جاذبية السوق المصري

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، خلال مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ومدينة شينزن الصينية، إن الحكومة المصرية نفذت مشروعات ضخمة لربط الموانئ بالمناطق الصناعية، وتحقيق فائض في الكهرباء و الغاز الطبيعي، و هو ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق المصري .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، مما يتيح للمستثمرين نافذا واسعا لأسواق دولية بدون جمارك، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وقوة السوق المحلي والذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة .

مزايا قانون الاستثمار

وأشار إلى أن قانون الاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، ويتيح حرية تحويل الأرباح، فضلًا عن تقديم حوافز ضريبية تصل إلى 50% في بعض المناطق، و إعفاءات خاصة للمشروعات الاستراتيجية و المناطق الحرة.

واختتم “زهير” كلمته خلال المؤتمر بالتأكيد على أن الدولة تواصل تطوير المناطق الصناعية وتوفير خدمات متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.