زي النهاردة.. قيام تحالف دفاعي بين النمسا وبروسيا ضد روسيا

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 20 ابريل، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

فرنسا تعلن الحرب على النمسا.

في عام 1854 قيام تحالف دفاعي بين النمسا وبروسيا ضد روسيا.

عام 1868 اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو.

عام 1871 بداية الخدمات البريدية في طوكيو وكيوتو وأوساكا.

عام 1901 افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان.

عام 1905 إعلان هدنة إنجرامز بين القبائل الحضرمية في اليمن.

وعام1921 توقيع اتفاقية برشلونة الخاصة بتنظيم حرية العبور.

عام 1925 بداية البريد الجوي بين طوكيو وأوساكا وفوكوكا.

عام 1929 إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول.

عام 1947 عقد أول انتخابات برلمانية في اليابان.

عام 1972 المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر.

وعام 1999 وقوع مذبحة ثانوية كولمباين في مدينة دنفر، في ولاية كولورادو الأمريكية.

عام 2008 مقتل ناشطين من حزب الكتائب اللبنانية بإطلاق نار في زحلة وذلك بعد افتتاح بيت الكتائب.

عام 2009 انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية.

عام 2015

مقتل 90 وإصابة 398 في غارة جوية لقوات عمليَّة عاصفة الحزم عند استهداف مخازن للصواريخ في صنعاء.

2020 - انهيار تاريخي في سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي إلى ما دون الصفر (-37 دولار للبرميل) لأول مرة في التاريخ، بتأثير جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وعام2021 مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرًا بإصابته في هجوم شنه متمردو جبهة التغيير والوفاق في شمال البلاد، وتولي نجله محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.