رئيس جامعة أسيوط يشارك في احتفالات عيد القيامة المجيد

في إطار روح التآخي والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، اليوم الأحد الموافق 20 أبريل، من خلال زيارات متتالية لعدد من الكنائس بمحافظة أسيوط لتقديم التهاني بهذه المناسبة المباركة.

المنشاوي: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي تجسد رسالة السلام وتعزز المواطنة والوحدة الوطنية

استهل الدكتور المنشاوي جولته بزيارة مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب، حيث كان في استقباله قداسة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا بجبل أبنوب، وعدد من الآباء الأساقفة، وسط أجواء يسودها الترحيب والمحبة.

وتوجه رئيس الجامعة بعد ذلك إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات الحقوقية، وجرى تبادل التهاني والتأكيد على وحدة الصف الوطني

قادة الكنائس يشيدون بزيارة رئيس جامعة أسيوط ويؤكدون عمق الوحدة الوطنية

أعقبها زيارة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط ، حيث استقبله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، وعدد من الآباء الكهنة وشخصيات دينية بارزة، وقد أعرب الدكتور المنشاوي عن اعتزازه بالعلاقات القوية التي تربط أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافهم.

كما شملت الجولة زيارة الكنيسة الإنجيلية الثانية، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة، وشارك في الأجواء الاحتفالية التي تعكس روح الأخوة الوطنية.

واختتم رئيس الجامعة جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى، حيث قدم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات التي تجمع المصريين على قلب رجل واحد.

وأكد الدكتور المنشاوي أن مثل هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لإظهار مشاعر المودة والتقدير بين أبناء الوطن، وأن تبادل التهاني بين المسلمين والمسيحيين يعكس وحدة الشعب المصري، ويعزز الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن رسالة مصر التي يعبّر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هي رسالة سلام، وأن الدولة المصرية قائمة على أسس المواطنة والمساواة بين جميع أبنائها، وتحترم الدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص.

وأشاد بالدور الوطني الذي تؤديه الكنيسة في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش، مؤكدًا أن جامعة أسيوط ستظل نموذجًا مضيئًا للوحدة الوطنية.

من جانبهم، وجه القساوسة وقادة الكنائس الشكر والتقدير للدكتور أحمد المنشاوي لحرصه على تقديم التهنئة ومشاركته في الاحتفال، مشيدين بالمكانة المرموقة التي تحتلها جامعة أسيوط على المستويين المحلي والدولي.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته وفد الجامعة والذي ضم: الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مديحة درويش، عميدة كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة رحاب الداخلي، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور وديع مكسيموس، أستاذ متفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية السابق، والأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة.