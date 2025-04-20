محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة.. صور

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء.

جاء ذلك في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء أحمد عبد العزيز مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والإعلامية حياة عبدون ووكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة ورئيس مركز ومدينة فاقوس وعددٍ من القيادات الأمنية والعسكرية ورجال الأزهر الشريف والأوقاف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قدم المحافظ خالص التهاني القلبية بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد داعياً المولي عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية.

المصريون نسيج واحد وشركاء في بنيان الوطن ومصر ستظل بلد الأمن والأمان

أكد محافظ الشرقية أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، ومصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات لإستكمال مسيرة التنمية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا رمزاً للأمن والأمان والمحبة والسلام بوحدة شعبها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصر بلد الأمن والسلام التى تدعو إليه كل الأديان السماوية

اعرب الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن مشاعر الود والإحترام المتبادل بين أبناء الوطن تظهر جليًا في مثل هذه المناسبات وتدلل على أن مصر هى بلد الأمن والسلام التى تدعو إليه كل الأديان السماوية.

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