صلاح يقود ليفربول لمواجهة ليستر سيتى بالدورى الإنجليزى

أعلن آرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتي، وذلك بعد قليل، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

صلاح يقود ليفربول



ويقود الفرعون المصرى محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرش، سوبوسلاي

خط الهجوم: صلاح، جاكبو، دياز



وعاد الهولندي كودي جاكبو لخط الهجوم على حساب ديوجو جوتا وداروين نونيز، اللذين يجلسان على مقاعد البدلاء من البداية، رفقة ألكسندر أرنولد.

تشكيل ليستر سيتى



فيما يخوض فريق ليستر سيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: هيرمانسن

خط الدفاع: ريكاردو، فايس، كوادي، توماس

خط الوسط: سوماري، نديدي، الخنوس

خط الهجوم: دي كوردوفا رايد، فاردي، مافيديدي

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز 19 برصيد 18 نقطة.

