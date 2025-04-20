انطلاق منافسات الدورة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى اليوم فعاليات الدورة العربية الـ 19 لخماسيات كرة القدم و التي تنظمها الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية خلال الفترة من 20 إلى 24 ابريل الجارى على ملاعب القرية الاولمبية بمقر الجامعة بقنا و بمشاركة 17 جامعة.

انطلاق منافسات الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ومدير البطولة، عمداء ووكلاء الكليات، عبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، محمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ولفيف من القيادات الادارية، ووفود الجامعات المشاركة بالبطولة.

خماسيات كرة القدم

ورحب الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، بضيوف الجامعة من وفود الجامعات المشاركة في منافسات خماسيات كرة القدم، مشيرا الى إن تنظيم الدورة العربية لخماسيات كرة القدم يعكس إيمان جامعة جنوب الوادى العميق بأهمية النشاط الرياضي كوسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، وتعزيز روح الانتماء والتعاون، وتنمية المعارف والخبرات الحياتية لدى الطلاب، حيث تعد الدورة فرصة عظيمة للتلاقي والتنافس الشريف بين الطلاب في أجواء من الود والاحترام، بما ينعكس على الحياة العلمية والمهنية لديهم لاحقًا، فمثل هذه اللقاءات تشكّل وعيًا جمعيًا قوامه التعاون والتنوع والانفتاح.

الشكر لرئيس الجمهورية

ووجه رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يوليه من اهتمام كبير بدعم الرياضة في الجامعات المصرية، وتبنى العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين الطلاب ، وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي ونشط، كما توجه بالشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية على دعمهم الفعال لإنجاح البطولة، وثمن جهد الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ومدير البطولة، وطلبة كلية التربية الرياضية فى تنظيم فعاليات البطولة، كما وجه الشكر الجزيل لكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث، ولكل جامعة شريكة حرصت على المشاركة وكافة الجهات الراعية.

تضمنت فعاليات حفل الافتتاح طابور عرض الجامعات المشاركة وفقرات رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية بإشراف الدكتور اشرف موسي عميد الكلية وعروض فنية لفرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة لرعايةالطلاب بالجامعة.

كما قام الدكتور أشرف موسي بترديد قسم البطولة على الجامعات المشاركة في منافسات البطولة.

جدير بالذكر بأن منافسات الدورة العربية تأتى ضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات القمية والأنشطة الطلابية التي تنظمها جامعة جنوب الوادي على مدار العام باعتبارها مقرًا للمجلس العربي للأنشطة الطلابية، وضمن جهود الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل الأنشطة البدنية إلى جانب الأكاديمية ، ويشارك في البطولة سبعة عشر جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة هى جامعات بنها ، المنيا ، الإسكندرية ، المنيا الأهلية ، سوهاج ، المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية ، هليوبوليس ، المستقبل ، حلوان ، الجلالة ، الاقصر ، اسوان ، الفيوم ، الاهرام الكندية ، وزارة التعليم العالى ، جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.