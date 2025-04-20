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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التفاصيل الكاملة عن كيفية التقديم لوحدات المنصورة الجديدة 

سكن مصر المنصورة
سكن مصر المنصورة الجديدة
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حدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية شروط الحجز لـ 1000 وحدة سكنية في سكن مصر المنصورة الجديدة والتي جرى الإعلان عنها ويستمر حتى 15 مايو عام 2025 .

شروط حجز شقق مدينة المنصورة الجديدة:

اشترط جهاز مدينة المنصورة الجديدة لحجز وحدات الإسكان "سكن مصر" أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل السن عن 21 سنة من تاريخ التقديم للوحدات السكنية، وألا يحق للأسرة الزوج والزوجة حجز أكثر من وحدة في نفس المشروع ويجوز حجز وحدتين من مشروعات مختلفة في نفس الطرح.
 

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تفاصيل طرح 1000 وحدة سكنية جديدة في المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية


التقديم على شقق مدينة المنصورة الجديدة:

يتم الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية من هـنـا وعمل انشاء حساب.
1- يتم دفع مبلغ جدية الحجز وهو 150 ألف جنيه وسداد مبلغ 1000 جنيه رسوم تسجيل ولا ترد ويتم الدفع دفعة واحدة
2- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر
3- يتم استكمال قيمة 20% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء فترة الحجز
4- يتم سداد 10% بالإضافة إلي قيمة وديعة الصيانة من إجمالي سعر الوحدة عند الاستلام
باقي ثمن الوحدة ال70% يتم سدادها علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة تتراوح ما بين 3 أو 5 أو 7 سنوات

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تفاصيل طرح 1000 وحدة سكنية جديدة في المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية

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