شهيد ومصاب في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنّ طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة في منطقة كوثريه السياد، الواقعة شمال نهر الليطاني ضمن نطاق قضاء صيدا، موضحًا، أنّ الهجوم أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة آخر بجروح.



وأضاف سنجاب، في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الاستهداف يأتي في إطار سلسلة عمليات الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة واضحة لتصفية عناصر يشتبه في تورطهم بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، كما يعد هذا الهجوم خارج النطاق التقليدي للعمليات، إذ وقع شمال نهر الليطاني، على خلاف المواقع المعتادة جنوبه.

الجيش اللبناني يعلن عن إحباط محاولة جديدة لإطلاق صواريخ من الجنوب

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "وفي تطور متزامن، أعلن الجيش اللبناني عن إحباط محاولة جديدة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، وتمكنت مديرية المخابرات من تنفيذ مداهمة نوعية لشقة في منطقة صيدا الزهراني".



وأردف: "وخلال العملية، تم ضبط منصات إطلاق صواريخ وعدد من الصواريخ الجاهزة، في خطوة تشير إلى احتمالية ارتباط الموقع بعناصر شاركت في هجمات سابقة، وتحديدًا عمليتي إطلاق الصواريخ بتاريخ 2 و8 مارس الماضي".



وأكد، أنّ التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات الحادثين وربطهما بأي نشاط أمني مستمر، في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية واستمرار المخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات بين الأطراف اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.