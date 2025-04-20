ماس كهربائي وراء حريق جراج بمنطقة المعادي

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حول نشوب حريق داخل جراج سيارات بمنطقة المعادي، كواليس نشوب الحريق، إذ تبين حدوس ماس كهربائي في إحدي الأسلاك مما تسببب في اشتعال النيران.

وشب حريق داخل جراج خاص بالسيارات بمنطقة المعادي، بمحافظة القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، ولا أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

نشوب حريق في جراج بمنطقة المعادي

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في جراج بمنطقة المعادي.

وعلى الفور تم الدفع بعربات الاطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران، وتمت أعمال السيطرة عليها واخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، فيما انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لمناقشة شهود العيان.

