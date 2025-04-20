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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تقرير أممي: نزوح 3800 شخص في اليمن نتيجة للحرب والكوارث الطبيعية

نزوح اليمنيين
نزوح اليمنيين
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أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن أكثر من 3800 شخص في اليمن اضطروا إلى النزوح خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيرات المناخ، بما فيها الأمطار والفيضانات.
وذكر الصندوق في تقرير أوردته قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأحد أن 545 أسرة يمنية، تضم 3815 شخصا، نزحت خلال الفترة بين يناير ومارس 2025، حيث كان 93% من إجمالي المتضررين قد نزحوا بسبب تصاعد انتهاكات مليشيا الحوثي، فيما شكلت الأزمات والكوارث المناخية سببا لنزوح 7% من الأسر.
وأوضح التقرير أن آلية الاستجابة السريعة (RRM)، التي يقودها البرنامج الأممي بالتعاون مع الشركاء، تمكنت من تقديم الإغاثة الطارئة إلى 542 أسرة تضم 3794 شخصا، وهو ما يمثل 99% من إجمالي الأسر المتضررة المسجلة للحصول على المساعدة في المناطق المتأثرة.

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