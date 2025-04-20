توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مصر وشينزن الصينية

شهد مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن ، والذي تستضيفه القاهرة اليوم الأحد ، توقيع 9 مذكرات تفاهم بين مؤسسات مصرية وصينية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر التعاون بحضور السفير الصيني بالقاهرة وممثلي القطاع العام والخاص من البلدين.

مجالات التعاون

وشملت الاتفاقيات مجموعة متنوعة من مجالات التعاون، أبرزها الطاقة الخضراء، والصناعات الدوائية، وخدمات التشخيص، وصناعة السيارات، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق الصناعية، وتقديم خدمات قانونية لدعم توسع الشركات دولياً.

أهم الاتفاقيات

وجاء من بين الاتفاقيات البارزة:

مشروع التعاون في مجال الأمونيا الخضراء في شمال أفريقيا، بين شركتي "Shenzhen Energy Group" و"United Energy (Beijing)".

مذكرة تفاهم بين شركة "Shenzhen New Industries Biomedical Engineering" وهيئة الرعاية الصحية المصرية.

مذكرة تفاهم أخرى للشركة نفسها مع شركة "Integrated Diagnostics Holdings".



وفي مجال صناعة السيارات، تم توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج وتسويق السيارات بين شركة "Skyworth Auto" الصينية ومجموعة "RAYA" المصرية.

توقيع مذكرات تفاهم

كما تم توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مجلس تنمية التجارة الدولية في شينزن "CCPIT Shenzhen" وكل من جمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، ومركز التجارة العالمي بالقاهرة.

وفي خطوة لتعزيز التعاون القانوني والتجاري، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم منها

مشروع مشترك لتطوير منطقة صناعية بالتعاون بين "Qianhai International Business e-Station" ومنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر (TEDA).

مشروع خدمات التدويل التجاري للشركات، بقيادة اتحاد خدمات الحزام والطريق القانوني في "Qianhai" ومكتب "Shehata & Partners" في مصر.

مشروع لإنشاء مركز للتنسيق القانوني بين الجانبين.



توسيع أفاق التعاون

هذه الاتفاقيات تعكس اهتمام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون في قطاعات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المشتركة، وتعزز من موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو أفريقيا والمنطقة العربية.