أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني اليوم، الأحد، تسجيل 127 اشتباكا قتاليا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على طول الخطوط الأمامية للجبهة خلال الساعات الـ24 ساعة.
وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن أشد المعارك بين الجيشين وقعت في قطاع بوكروفسك.
وأضاف البيان أن الجيش الروسي شن 103 غارات جوية وأسقط 170 قنبلة جوية موجهة.
وأوضح أن القوات الروسية نفذت 5 آلاف و912 ضربة صاروخية منها، 115 ضربة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى نشر 2781 طائرة بدون طيار.
العالم
أوكرانيا: تسجيل 127 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال يوم
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أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني اليوم، الأحد، تسجيل 127 اشتباكا قتاليا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على طول الخطوط الأمامية للجبهة خلال الساعات الـ24 ساعة.
أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني اليوم، الأحد، تسجيل 127 اشتباكا قتاليا بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على طول الخطوط الأمامية للجبهة خلال الساعات الـ24 ساعة.