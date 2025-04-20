اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لصفوف النقل والشهادات المحلية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جاء ذلك بحضور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أعلن أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستُعقد خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية في نفس الفترة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف موسى أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة والتربية الخاصة، ستبدأ يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2025، فيما تنطلق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة من 24 حتى 28 مايو 2025، بينما تُجرى امتحانات النقل بالتعليم الفني في الفترة من 3 حتى 19 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم 29 مايو وحتى 12 يونيو 2025، وتبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات بمختلف المراحل، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.