مقاتلات بريطانية تعترض طائرتين روسيتين حلقتا بالقرب من المجال الجوي للناتو

الأحد 20/أبريل/2025 - 04:47 م

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن مقاتلات بريطانية اعترضت طائرتين روسيتين حلقتا بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على طول الجناح الشرقي للحلف في حادثتين منفصلتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس الماضيين.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الاعتراض تم في إطار مساهمة المملكة المتحدة في تعزيز مراقبة المجال الجوي للناتو في المنطقة.

وذكرت الحكومة أن طائرتين مقاتلتين من طراز "تايفون" انطلقتا من قاعدة مالبورك الجوية في بولندا، الثلاثاء الماضي، لاعتراض طائرة استطلاع روسية من طراز "إليوشن إيل 20 إم" المعروفة باسم "كوت-أ" فوق بحر البلطيق.

وأقلعت طائرتان أخريان، الخميس الماضي، من القاعدة ذاتها لاعتراض طائرة مجهولة غادرت المجال الجوي لمدينة كالينينجراد الروسية واقتربت من المجال الجوي للناتو.

من جهته، قال وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد، إن التزام المملكة المتحدة تجاه الناتو لا يتزعزع، ومع تزايد التهديدات الأمنية، نبذل الجهد لطمأنة حلفائنا وردع خصومنا وحماية أمننا القومي من خلال خطتنا للتغيير.

وأكدت الحكومة البريطانية - عبر موقعها - أن الحفاظ على سلامة البلاد هو الأولوية الأولى للحكومة والأساس لخطتها نحو التغيير، كما يعد سلاح الجو الملكي البريطاني بالغ الأهمية لأمن واستقرار المملكة المتحدة.