حبس المتهم بدهس جاره في حلوان لخلافات بينهما

أمرت نيابة حلوان، بحبس المتهم بدهس جاره 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن نشوب خلافات بين المتهم و المجني عليه بسبب تربية كلب شرس.



دهس جاره لخلافات بينهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي موظف بالمعاش، دهس جاره بسيارته، بسبب خلاف بينهم علي خلفية قيام المجني عليه بتربية كلب شرس، وهو ما رفضه المتهم وقام بالتشاجر معه.



تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال أحد الأشخاص، مصاب بجروح وكسور، إدعاء تعرضه للدهس.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وأحد جيرانه موظف بالمعاش، بسبب خلافات حول تربية كلب شرس، قام علي إثرها الأخير بدهس المجني عليه بسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم والتحفظ علي السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



