محافظ الإسماعيلية: إعادة تخطيط المسطحات الخضراء وتنظيم العشوائيات بالمحافظة

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية لتفقد المسطحات الخضراء بشارع شبين بحي ثان. جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج المستشار العسكري، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان.

إعادة تخطيط المسطحات الخضراء وتنظيم العشوائيات

وخلال الجولة، تابع المحافظ مقترحات أعمال إعادة تأهيل وتنظيم المسطحات الخضراء والحدائق العامة أمام مسجد الصالحين، مؤكدًا أن “المساحات الخضراء حق أصيل لكل مواطن، ولن يُسمح بأي تعديات أو عشوائيات تضر بالمظهر العام أو تقلل من المساحات المخصصة لراحة المواطنين”.

وأوضح المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة تطوير شاملة للمسطحات الخضراء ومداخل المحافظة، تتضمن إزالة الأكشاك غير المرخصة والتعديات العشوائية التي تشوّه المنظر الحضاري، مع العمل على تحرير الحدائق العامة من أي مظاهر سلبية تعيق استمتاع المواطنين بها.

كما وجّه محافظ الإسماعيلية مدير عام التخطيط العمراني بإعداد تصميمات حديثة للحدائق تتضمن مناطق جلوس، ممرات مشاة، مسارات دراجات، ومناطق آمنة للأنشطة الرياضية والترفيهية، مع تنظيم الخدمات بشكل حضاري يتماشى مع طابع المدينة.

خطة تطوير الإسماعيلية

وأكد اللواء أكرم محمد جلال أن تنظيم مداخل المدينة وتحسين البنية التحتية جزء أساسي من خطة تطوير الإسماعيلية، بما يعكس هويتها كمدينة نظيفة ومنظمة.

وفي تصريح خاص، شدد المحافظ: “هدفنا التنفيذ وليس الكلام. التعدي على الحدائق العامة جريمة في حق المجتمع، وسنعمل على تحويل هذه المساحات إلى متنفس حقيقي للأسر”.

ودعا المحافظ المواطنين للتعاون مع فرق العمل للحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى أن نجاح التنظيم يعتمد على وعي الجميع بأهمية المساحات الخضراء.

من جانبهم، أعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم بتلك الخطوة، مؤكدين تطلعهم لحدائق نظيفة ومتنفس حضاري يليق بالإسماعيلية وأبنائها.