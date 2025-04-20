صحة شمال سيناء تقدم نصائح للحجاج قبل السفر للأراضي المقدسة

وجهت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء (إدارة التثقيف والاعلام الصحي) ، عدة نصائح لحجاج بيت الله الحرام قرعة وزارة الداخلية في موسم حج عام (١٤٤٦ - ٢٠٢٥) بالمدينة الشبابية ظهر اليوم وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد سمير وكيل وزارة الصحة وتكليفات الدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة.

نصائح للحجاج ذوي الأمراض المزمنة

ووجه الدكتور أحمد سمير، وكيل وزارة الصحة عدة نصائح ،الي أصحاب الأمراض المزمنة أهمها ضرورة اصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية،

وأشار إلى أن مديرية الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال إدارة الحجر الصحي بالريسة بالعريش.

الاجراءات الاحترازية قبل الحج

ونصح الدكتور أسامة سالم، مدير إدارة الطب الوقائي، الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، وذلك بمراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.



وقال فتحي عثمان أخصائي صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية في ندوة اليوم بالمدينة الشبابية انه من الضروري اتباع تعليمات الطب الوقائي والعلاجي و

أخذ كمية كافية من الأدوية، وحفظها بطريقة آمنة. وتناول الأدوية في وقتها.

نصائح للحجاج

وأكد على ضرورة لبس سوار المعصم أو (بطاقة التعريف) الذي يبين الاسم والعمر وطبيعة المرض ونوعية العلاج المستخدم، ومكان الإقامة وأرقام التواصل للحجاج المصابين بأمراض مزمنة.



من جانبه أكد محمد صلاح فرج أخصائي صحة المجتمع والبيئة والسلوكيات الصحية على ضرورة

الحفاظ على النظافة الشخصية والاغتسال، والمداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس.



وشدد على ضرورة الالتزام بالتعلميات التالية:-

- استخدام المنديل عند السعال أو العطاس في تغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، -إذا لم تتوافر المناديل فاستخدم أعلى الذراع وليس اليدين

-استخدام الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة واستبدالها من فترة لأخرى

-التأكد من غسل الفاكهة والخضراوات جيدًا بالماء قبل تناولها.

-التأكد من تاريخ الصلاحية عند شرائك الأطعمة والمشروبات المعلبة.

-تجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للحشرات والتلوث.

-غسل اليدين جيدًا قبل وبعد إعداد الطعام.

-غسل اليدين جيدًا قبل وبعد تناول الطعام.

-يجب تناول الطعام المطهو مباشرة، وحفظه في الثلاجة بعد تبريده إذا دعت الحاجة

-تناول كميات كافية من السوائل كالماء والعصائر بانتظام.

-عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، واستخدم المظلة الشمسية عند الحاجة، ويُنصح بأن تكون المظلة ذات لون فاتح.

-البعد عن الإجهاد الزائد للجسم، والعمل على أخذ قسط كافٍ من الراحة بعد تأدية كل شعيرة ما أمكن ذلك، بهدف إعادة الحيوية للجسم.

-استعمل ملابس فضفاضة فاتحة اللون، وتجنب استخدام الملابس الثقيلة.