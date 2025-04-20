الداخلية توضح حقيقة فيديو طفل يقود سيارة معرضًا السلامة للخطر ببولاق

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها مستأجرة (لأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وأن مرتكب الواقعة (نجله - سن 14) وبسؤاله أقر بأنه حال معاينته إحدى الشقق السكنيه لاستئجارها قام نجله بتحريك السيارة أثناء تواجدها أمام العقار.
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
https://x.com/moiegy/status/1913965118473265642?t=pHGr7PCK6NtJ8I5LviVwXQ&s=19