الدوري الإسبانى.. أوساسونا يحقق انتصارًا مهمًا على بلد الوليد

حقق فريق أوساسونا فوزًا مهمًا على مضيفه بلد الوليد، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى لكرة القدم.

أحرز خماسية اللقاء اللاعب انتي بوديمير لصالح فريق اوساسونا بعد 9 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، مجاء الثانى عن طريق اللاعب روبين غارسيا سانتوس فى الدقيقة الـ 34، والثالث جاء بأقدام انتي بوديمير فى الدقيقة 60 من ضربة جزاء، بينما جاءت ثنائية بلد الوليد عن طريق اللاعب راؤول مورو فى الدقيقة الـ 49، ومامادو سيلا ديالو فى الدقيقة الـ 66 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع فريق اوساسونا رصيده الى النقطة 41 فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطى فى المركز الاخير من ترتيب الليجا.