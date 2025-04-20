وكيل تعليم الوادي الجديد يؤكد على الانضباط الإداري استعدادًا لامتحانات أبريل

أجرى الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جولة تفقدية شملت مدرستي السلام الابتدائية الجديدة والسلام الإعدادية الجديدة بمدينة الخارجة، وذلك بحضور الأستاذ وصفي حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد على متابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا، وتنفيذًا لتوجيهات الوزارة بشأن تعزيز الانضباط وجودة الأداء.

الانضباط الإداري أساس بيئة تعليمية ناجحة

وخلال زيارته لمدرسة السلام الابتدائية، شدد الدكتور سامي على أهمية الانضباط الإداري داخل المدارس، والتزام جميع العاملين بمسؤولياتهم، مؤكدًا أن الانضباط يعد من الركائز الأساسية في ضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للتلاميذ.

كما أشار سيادته إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، خاصة في الصفوف الأولى، والعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي، مع منح رعاية خاصة للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتحقيق التوازن في المستوى التعليمي داخل الفصل الواحد.

تحفيز المعلمين وتكامل الأدوار مع اقتراب الامتحانات

وفي زيارته لمدرسة السلام الإعدادية الجديدة، حرص وكيل الوزارة على التحاور المباشر مع المعلمين بمختلف التخصصات، حيث ناقش معهم آليات متابعة أداء الطلاب، وتنفيذ الواجبات المدرسية، والتقييمات الأسبوعية، ودعا إلى توفير بيئة تعليمية محفزة تعزز من جاهزية الطلاب للامتحانات المقبلة.

مظهر مشرف وتعليم يرتقي بالتعاون

وأكد الدكتور سامي خلال جولته أن تضافر الجهود بين الإدارات والمعلمين والقيادات التربوية هو السبيل الأمثل للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها، مشددًا على أهمية الظهور الدائم بمظهر مشرف يليق بمكانة المعلم المصري، ويعكس التقدم الذي تسعى إليه الدولة في ملف التعليم.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتقديم الشكر والتقدير لفريق العمل بالمدرستين، داعيًا إلى الاستمرار بنفس الروح الإيجابية والالتزام، بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب ويؤسس لمستقبل تعليمي أفضل.

