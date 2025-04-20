4 متهمين جدد.. مخدرات وتزوير تحقيقات موسعة مع المنتجة الفنية سارة خليفة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيقات مع المنتجة الفنية سارة خليفة الخطيبة السابقة للاعب كرة قدم شهير، وذلك عقب إلقاء القبض عليها، وتوجيه اتهامات لها بالإتجار في المواد المخدرة.

وخلال التحقيقات في القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 متهمين جدد، على صلة بالقضية التي تورطت فيها سارة خليفة منتجة وخطيبة لاعب كرة قدم شهير سابقة، والمتهمة بالإتجار في المواد المخدرة.

التحقيق مع منتجة وخطيبة لاعب كرة شهير

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن تحريات الأجهزة الأمنية أشارت إلى تورط المنتجة في نشاط غير مشروع مرتبط بترويج المواد المخدرة داخل نطاق محافظة القاهرة، مستخمة الشقة كمقر لتوزيع المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمة بعد إعداد مأمورية دقيقة واستصدار إذن نيابة للقبض عليها وتفتيش محل إقامتها.

وتجري الأجهزة الامنية تحقيقات موسعة مع المتهمة وكذا فحص علاقاتها والمترددين على منزلها، لكشف تفاصيل أكثر عن نشاطها.

سابقة التورط في قضية تزوير

وبينت تحقيقات الأجهزة الأمنية بعد الكشف الجنائي عن المتهمة سارة خليفة، أن لها سابقة اتهام ترجع إلى العام الماضى فى قضيه تزوير بأوراق رسمية لصالح شقيق مطرب مهرجانات شهير، بعدما سهلت له استخراج مستندات مزورة.

من هي سارة خليفة؟

هي منتجة فنية مصرية ولدت في 29 مارس 1994 بمحافظة القاهرة، وبدأت مشوارها الإعلامي عبر قناة ART من خلال تقديم برنامج "من القاهرة"، حيث استمرت في القناة لمدة 3 سنوات، قبل أن تنتقل إلى قناة الشرقية العراقية، التي عملت بها لمدة 5 سنوات، كما شاركت في تغطية عدة فعاليات ومهرجانات بارزة، وقد ارتبط اسمها إعلاميًا بخطبتها للاعب محمود "كهربا" خلال موسم 2019-2020، قبل أن ينفصلا في وقت لاحق.