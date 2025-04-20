"تعليم أسوان" تؤكد ضرورة الالتزام بالجداول وتوزيع الأنصبة بين المعلمين

قام صالح عبد النظير، وكيل إدارة أسوان التعليمية، بجولة ميدانية صباح اليوم شملت مدرستين في مدينة أسوان الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بشأن تعزيز الانضباط داخل المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل مباشر.

مدارس أسوان الجديدة على الطريق الصحيح

زار عبد النظير كلًا من مدرسة الشهيد عمرو شهاب أبو النيل المتميزة للغات، ومدرسة أسوان الجديدة الثانوية العامة المشتركة، حيث تفقد الحجرات الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، وتابع سير التقييمات الأسبوعية المقدمة للطلاب.

تأكيد على الجداول والأنصبة لتحقيق أفضل أداء تعليمي

أكد عبد النظير على أهمية الالتزام بالجدول المدرسي داخل المدارس، مشددًا على ضرورة توزيع الأنصبة بدقة بين المعلمين بما يحقق الاستقرار في الأداء التعليمي.

كما أشار إلى ضرورة تسجيل الغياب اليومي بدقة، ومواصلة استخدام الوسائل التعليمية داخل الفصول بما يضمن تفاعل الطلاب واستيعابهم للمادة.

الأنشطة الطلابية.. مفتاح التميز والنجاح

حث وكيل الإدارة الطلاب على أهمية الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في الأنشطة التربوية، مؤكدًا أن الأنشطة لا تقل أهمية عن الجانب الأكاديمي، كونها تسهم في صقل شخصية الطالب وتطوير مهاراته.

تحية تقدير للمعلمين ودعوة للاستمرار في العطاء

وفي ختام جولته، عبّر عبد النظير عن تقديره لكافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمدرستين، مؤكدًا أن الإدارة التعليمية بأسوان ستواصل جهودها الميدانية لمتابعة الأداء وتحقيق بيئة تعليمية محفزة، متمنيًا دوام التوفيق للجميع.