ضبط 150 كيلو فسيخ فاسد بسوق الأحد في السويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى ، اليوم ، بسوق الأحد الكائن بمنطقة الالبان الجديدة بقطاع الريفى بحى الجناين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك فى اطار الحملات المكثفة لهما قبل اعياد شم النسيم .

وكان اللواء أشرف نبيل ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، قد أمر بشن حملات مكثقة من قبل مباحث التموين على المطاعم و محلات بيع الاسماك المملحة قبل اعياد شم النسيم لتأكد من صحة الماكولات المقدمة للمواطنين .

ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح بسوق الاحد

وبناءا عليه خرجت حملة تموينة يرأسها العميد شريف خالد رئيس مباحث التموين ، على عدد من المطاعم و محلات بيع الاسماك المملحة،وخلال الحملة تمكنوا من ضبط 150 كيلو سمك "فسيخ " غير صالح للاستهلاك الادامى لعدد من البائعين بمنطقة سوق الاحد و بالفحص من قبل اطباء الطب البيطرى تبين ان السمك عبارة عن الوان صناعية ، تم التحفظ على تلك الكمية وتحرير محضر بالواقعة .

ضبط 20 كيلو رنجة غير صالة

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 كيلو رنجة بالاضافة الى 15 كيلو سمك انواع مختلفة غير صالحين للاستهلاك الادامى من نفس السوق لدى عدد من البائعين المفترشون هناك تم تحرير محاضر بالواقعة واحالتها الى النيابة العامة لتوالى التحقيقات .

حملات مكثفة على المطاعم قبل اعياد شم النسيم

وفى سياق اخر ، شنت ادارة مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بالسويس ، حملات مكثقة على جميع المنشآت الغذائية من مطاعم ومخابز ومحال عصائر و أماكن بيع الأسماك المملحة، تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

وقال الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن الحملات قامت بالمرور علي 35 منشأة غذائية، وجرى سحب 8 عينات من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة،مشيراً لتحرير 19 محضر نظافة والتوصية بأغلاق منشأه لتسببها في خطر داهم علي الصحة العامه بالإضافة إلى تحرير 43 محضر شهادة صحية، وذلك باحياء الاربعين والسويس والجناين

وأكد في تصريحات صحفية له اليوم ، علي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء مشدداً على تكثيف الحملات لاحكام الرقابة على جميع المحال والمطاعم بكافة المعايير الصحية والبيئية وذلك في سبيل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

316e9da3-6695-4321-925e-f8fbf4c41182

3847e177-9ba8-4500-a704-edc91d9e6338

ccba1d05-1b8b-4ebc-a131-61bc3705dedb

da95ddd1-adf5-4654-9ac9-13e99dc0fc44