"خارجية النواب الأردني" تؤكد عمق العلاقات بين مصر والأردن وضرورة استمرار التنسيق والتشاور

أكدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني، برئاسة النائب دينا البشير، عمق ومتانة العلاقات المصرية الأردنية، وخصوصًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون البرلماني الوثيق بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم /الأحد/، مع سفير جمهورية مصر العربية في عمان، محمد سمير.

وأشارت البشير إلى العلاقات الأخوية التي تجمع الملك عبدالله الثاني وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

ونوهت إلى تطابق الرؤى والمواقف بين الأردن ومصر تجاه العديد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددة على رفض التهجير، وضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب محمد الجراح، وبكر الحيصة، وراكين أبو هنية، ومحمد كتاو، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والأردن، وحرص الجانبين على تبادل وجهات النظر في مختلف الملفات، مشيدين باللقاءات والقمم الأردنية المصرية، التي وصفوها بأنها ناجحة على جميع المستويات السياسية.