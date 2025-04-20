تكريم مجموعة من الفنانين بمؤتمر ماسبيرو للدراما الثلاثاء المقبل

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر (مستقبل الدراما في مصر) والمقرر عقده في مبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو الثلاثاء المقبل، بمشاركة عدد كبير من الكتاب والمخرجين والفنانين والعاملين في حقل الإنتاج

تكريم فاضل و جلال عبد القوى وسميرة أحمد ورشوان توفيق بمؤتمر ماسبيرو للدراما

ويشهد المؤتمر تكريم عدد من كبار المبدعين، حيث يتم منح (وسام ماسبيرو للإبداع) إلي الفنانين الكبار: سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي .



ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية، وجلستين للحوار والنقاش. وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلي الجهات المختصة.



وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن عودة ماسبيرو للإنتاج، وذلك عبر مسلسل طلعت حرب بالتعاون مع مدينة الإنتاج، وقد أشار الكاتب أحمد المسلماني في اجتماع لجنة الدراما مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلي بدء استعداد الهيئة لإنتاج مسلسل عن الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

المسلمانى يطلب تقديم السير الذاتية إلى رئاسة الهيئة

يذكر أن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام طلب مؤخرا من جميع أبناء الهيئة الحاصلين علي درجة الدكتوراه تقديم السير الذاتية إلي رئاسة الهيئة. علي أن تتضمن :التخصص، وعنوان الرسالة، واسم المشرف، وأعضاء لجنة المناقشة، واسم الكلية والجامعة، وسنة الحصول علي الدكتوراه، وموجزاً لها، وللتوصيات التي انتهت إليها في حال وجودها.

وقال "المسلماني" إن ماسبيرو زاخر بالكفاءات الأكاديمية والمهنية، وقد حان الوقت لتنظيم الاستفادة من المتميزين من أبناء الهيئة وبحث تصعيدهم للمواقع القيادية، والإفادة منهم في وحدات الدراسات المقترح انشاؤها، والأطر الإعلامية والثقافية الجديدة بالهيئة. وكذلك الإفادة من مقترحاتهم في حل أزمة المعاشات وتطوير الرعاية الطبية وتحسين موارد الهيئة وتحقيق الشفافية في الإدارة والإنفاق.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التميز الأكاديمي ليس كافياً بذاته ، كما أنه ليس الشكل الوحيد للتميز، فهناك الكثير من معايير الامتياز والتفوق الأخري، وفي هذه المرحلة من تحديث الهيئة في إطار استراتيجية (عودة ماسبيرو) تهدف الهيئة للإفادة من جميع الكفاءات وذوي التجارب الناجحة والخبرات الخاصة وذلك للمساهمة في إنجاز الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.