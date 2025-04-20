الدورى الاسبانى.. تعرف على تشكيل فياريال وريال سوسييداد

أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فياريال كالتالى:

حراسة المرمى: لويز جونيور.

خط الدفاع: خوان فويث، لوغان كوستا، سيرجي كاردونا.

خط الوسط: كيكو فيمينيا، سانتي كوميسانيا، دانيال باريخو، دينيس سواريز.

خط الهجوم: يريمي بينو، أيوزي بيريز، ثيرنو باري.

فيما أعلن ايمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.

خط الدفاع: هماري تراوري، أرتيز إيلوستوندو، جون مارتن، ايهين مونيوز، سيرجيو غوميز.

خط الوسط: لوكا سوسيتش، بينات تورينتس، تاكيفوسا كوبو، بابلو مارين.

خط الهجوم: ميكيل اويارزابال.

ويحتل فريق فياريال المركز الخامس برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز العاشر برصيد 41 نقطة فى ترتيب دورى الليجا.