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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: مقتل 155 عسكريًّا أوكرانيًّا في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 155 عسكريًا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية، قبل سريان هدنة عيد الفصح.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريًا في مقاطعة كورسك الروسية، وناقلتي جند مدرعتين ومركبة مدرعة و4 سيارات و4 قطع مدفعية وقاذفة لراجمة الصواريخ "أوراغان"، ومحطة حرب إلكترونية.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ القوات المسلحة الأوكرانية، ليلة أمس، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية.
وأضافت أنه على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، ليلًا، والتي تم صدها، مشيرة إلى استخدام قوات كييف 48 طائرة مسيرة بما في ذلك واحدة على أراضي جمهورية القرم، كما أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على مواقع القوات الروسية 444 مرة بالمدافع وقذائف الهاون، وتنفيذ 900 ضربة بطائرات مسيرة من نوع "كوادكابتر" (مروحية رباعية مسيرة).
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، أمس /السبت/، أن قواته ستوقف إطلاق النار مع أوكرانيا اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو /السبت/ وحتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل الجاري بمناسبة عيد القيامة.

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