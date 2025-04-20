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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد "الجبهة الوطنية" بالدقهلية أثناء التهنئة بعيد القيامة: فرصة لتجديد أواصر المحبة

خلال تقديم التهنئة
خلال تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد
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في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على تعزيز قيم المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، زار وفد من الحزب عدد من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكان في  استقبالهم عدد من رجال الدين المسيحي، والذين رحبوا بهذه اللفتة الطيبة، وأكدوا  على عمق العلاقات التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تجديد أواصر المحبة والمواطنة

خلال تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

وقال أعضاء الوفد، إن الأعياد الدينية تمثل فرصة حقيقية لتجديد أواصر المحبة والمواطنة، وأن الحزب سيظل دائمًا داعمًا للوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والتعصب.

ترأس الوفد النائب وليد فرعون الأمين العام لمحافظة الدقهلية، والنائب يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، واللواء راضي عبد المعطي أمين التنظيم، وأعضاء هيئة المكتب الدكتور محمد حسان، هيثم العواضي، شادي عمر السعيد، رياض نمير.

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