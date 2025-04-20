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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات ومناطق بجنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مستهدفا منطقة جل شهاب بين بلدات أرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف في محافظة النبطية جنوب البلاد.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان بمنطقة جزين في محافظة الجنوب، بالإضافة إلى غارة على منطقة بصليا.
وفي السياق، أشارت الوكالة اللبنانية إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا عبر سلسلة غارات مستهدفا جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات إقليم التفاح بالنبطية.

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