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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وزير الخارجية يهني البابا تواضروس بعيد القيامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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أجرى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارة لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الأحد الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢، حيث التقي بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونقل خلال اللقاء تهانيه القلبية وجميع العاملين بوزارة الخارجية لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها العظيم بالأمن والسلام والمحبة.

 تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ المواطنة

وأشاد “عبد العاطي” خلال اللقاء بالدور الوطني الأصيل الذي تضطلع به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش المشترك، مؤكدًا أن الكنيسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز النسيج الوطني المصرى، وثمن التاريخ العريق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها المجتمعي والروحي والإنساني الممتد، مشيرًا إلى أن الأعياد تمثل دائمًا مناسبة للتقارب والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

 

كما أطلع الوزير عبد العاطي قداسة البابا على ما توليه وزارة الخارجية من حرص لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للجاليات المصرية في الخارج، والعمل المستمر على تعزيز التواصل مع ابناء الوطن بالخارج وتلبية احتياجاتهم من خلال السفارات والقنصليات المصرية وتيسير تواصلهم الدائم مع الوطن.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية السفارات والقنصليات بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بمناسبة عيد القيامة أبناء الوطن بالخارج