الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صحفيين أمام مدخل مخيم جنين بقنابل الغاز

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صحفيين أمام مخيم جنين بقنابل الغاز السام.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب الصحفية راية عروق مراسلة قناة العالم الإخبارية، والمصور محمد عبد الخالق، أثناء تواجدهما أمام أحد مداخل مخيم جنين لتغطية عدوان الاحتلال على المخيم.

وأضافت أن الاحتلال يمنع الطواقم الصحفية من الدخول إلى المخيم أو الاقتراب من أطرافه للتغطية ونقل صور الدمار في المنازل والمباني وممتلكات المواطنين.

وفي السياق، جرف مستوطنون أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.. وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح، في تصريح لـ(وفا)، "إن عددا من المستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بتجريف مساحات من أراضي المواطنين في المنطقة الواقعة بين قريتي دير السودان، وأم صفا شمالا"، موضحا أن قوات الاحتلال جرفت قبل أيام مئات الدونمات، واقتلعت 300 شجرة في منطقة "جبل الراس" شرق القرية، والآن انتقلت إلى المنطقة الشمالية بهدف المضي نحو توسيع البؤرة الاستعمارية التي أقيمت فيها.

وفي الخليل، قال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة "إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرض المواطن سعيد العمور في خربة الركيز بمسافر يطا، وقاموا بتخريب بعض الممتلكات والاعتداء على المواطنين وإجبارهم على مغادرة مراعيهم".