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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عاشور يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة وشم النسيم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

استعدادات المستشفيات الجامعية في عيد القيامة المجيد 

يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة عالية خلال فترات الأعياد.

وشدد الوزير على رفع جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، وزيادة أعداد الأطباء والتمريض في الأقسام الحرجة، مع تنظيم الإجازات بما يضمن توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أهمية التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتنسيق مع الجهات المعنية للاستجابة الفورية لأي طارئ.

كما وجّه الوزير بتجهيز فرق طبية احتياطية في مختلف التخصصات، تعمل إلى جانب الفرق الأساسية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة خلال فترة الاحتفالات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وجود تنسيق مستمر بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، بهدف ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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