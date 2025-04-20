محافظ المنوفية يقدم مكافآت مالية للطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالب عبدالله رمضان الخولي بمدرسة محمد السيد خلف الثانوية بسمادون لحصوله علي المركز الاول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً على مستوى الجمهورية، في إطار حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين والنماذج المتميزة من أبناء المحافظة.

تكريم الطلاب الفائزين بمساابقة القرأن الكريم

كما كرم المحافظ الطالبة جنى غنيم سعيد بمدرسة محمد جمال سليمان للتعليم الأساسي بأشمون لحصولها علي المركز الثاني ( حفظ عشرون جزءاً من القرءان الكريم) بمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى طلاب مدارس الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، مديري المدارس ، أسرة الطلاب.

كما أهدى محافظ المنوفية الفائزين شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديراً لهم، معرباً عن بالغ سعادته بهذا التميز الذي يعكس الاجتهاد والالتزام من جانب الطالبين وأن ما حققوه يُعد نموذجاً يحتذى به في الجد والمثابرة ، مؤكداً أن حفظة كتاب الله يحظون بمكانة رفيعة وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً برعاية النشء المتميز لافتاً إلى استمرار دعم المحافظة لكافة المواهب والقدرات الشابة في مختلف القطاعات تعزيزاً لقيم التميز والانتماء.

طريق التميز العلمي والديني



وأعرب الطلاب عن خالص شكرهما وتقديرهما لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعاً كبيراً لهما للاستمرار في طريق التميز العلمي والديني ، وحرص الطلاب وأسرهم على إلتقاط الصور التذكارية مع المحافظ.