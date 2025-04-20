محافظ الشرقية يُهنئ الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح بعيد القيامة.. صور

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة لمقر مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح للاقباط الأرثوذكس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها متمنياً لوطننا الحبيب أن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار ومزيداً من التقدم والرخاء.

وأضاف محافظ الشرقية أن مصر أولاً وستظل دوماً منارة للتعايش والمودة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات تحت مظلة شرف الإنتماء إلى هذا الوطن العظيم.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لمصرنا الغاليه بتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار وأن يظل أبناء مصر في ترابط وتلاحم خلف القيادة السياسية لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

ومن جانبه رحب نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس بزيارة محافظ الشرقية والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد مقدماً الشكر لرئيس الجمهورية لما حققه من الإستقرار والمواطنه والتي ساهمت في بناء مجتمع تسوده قيم الحب والسلام والمودة بين الجميع .

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية للأمن العام ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري والزراعة والتموين وممثلاً عن الأوقاف ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية ، ونقيب صيادلة الشرقية ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حيي أول وثان وعددٍ من القيادات الأمنية والعسكرية ورجال الدين الإسلامي والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.