«معهد ناصر» يجري جراحة نادرة في العمود الفقري لطفلة عمرها 14 عامًا

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، أعلن معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن نجاح فريق جراحة العمود الفقري بالمعهد في إجراء عملية دقيقة ونادرة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا كانت تعاني من تشوه واعوجاج حاد في العمود الفقري.

تحسن كبير في التنفس والحالة النفسية بعد نجاح الجراحة

الحالة أثرت بشكل بالغ على قدرة الطفلة على التنفس وممارسة الأنشطة اليومية، إضافة إلى معاناة نفسية نتيجة التنمر والخوف من التفاعل الاجتماعي. وبفضل العملية الناجحة، استعادت الطفلة قدرتها على التنفس بشكل طبيعي وتحسنت حالتها النفسية.

تطبيق أحدث التقنيات الجراحية تحت أعلى معايير السلامة

أُجريت العملية تحت إشراف الدكتور محمود سعيد، مدير عام المعهد، باستخدام أحدث التقنيات في تصحيح اعوجاج العمود الفقري، مع مراقبة دقيقة للأعصاب أثناء الجراحة، لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.

الفريق الطبي المنفذ للعملية

د. أحمد عبد اللطيف – استشاري جراحة العمود الفقري

د. هلال حسني – أخصائي جراحة العمود الفقري

د. عبد الله هاشم – أخصائي جراحة العمود الفقري

د. محمد عادل – أخصائي جراحة العمود الفقري

وتم توجيه الشكر الخاص لفريق التخدير وهيئة التمريض لدورهم البارز وتفانيهم في إنجاح العملية.

معهد ناصر: ريادة في جراحات العمود الفقري

تعد وحدة جراحات العمود الفقري في معهد ناصر من الوحدات الرائدة على مستوى الجمهورية، حيث تضم نخبة من الكفاءات الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى، وتستخدم أحدث التقنيات وأجهزة المراقبة الدقيقة، مما يمكنها من إجراء العمليات المعقدة بنتائج متميزة.

للمزيد من المعلومات:

smc.gov.eg/NasserinstituteAr/home