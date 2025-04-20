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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بالمفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا

وزير الداخلية
وزير الداخلية
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إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس بياكاجابا– المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك  حيث أعرب الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكدًا إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الأوغندية.

تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية


ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية أوغندا فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الأجهزة الأمنية المصرية لجمهورية مصر العربية المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا وزارة الداخلية