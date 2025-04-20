بروفة نهائية لفرق "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية" بالعريش استعدادا لانطلاق فعالياته

شهد قصر ثقافة العريش البروفة النهائية للفرق المشاركة في فعاليات "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية"، استعدادا لانطلاق الملتقى غدا الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

الفرق الفنيه تشارك في البروفات

جاءت البروفات بمشاركة الفرق الفنية بحضور ومتابعة دقيقة من الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبحضور إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وأشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء، حيث جرى الوقوف على التفاصيل الفنية الخاصة بحفل الافتتاح وضبط اللمسات الأخيرة للعروض.

عروض تجسد التراث السيناوي

وقدمت الفرق المشاركة عروضا جسدت ملامح التراث البدوي المصري، في تناغم يجمع بين الموروث الشعبي والأداء الاحترافي، وتنوعت بين رقصات بدوية ولوحات فنية مستوحاة من البيئات السيناوية والصحراوية، حملت روح الأصالة والهوية الثقافية.

وتشهد فعاليات الملتقى عروضا فنية متميزة تقدمها فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، منها: فرقة العريش، مطروح، الوادي الجديد، الغردقة، بالإضافة إلى فرقتي بدو الفيوم والطور التلقائيتين، في مزيج فني يعكس تنوع وثراء ثقافات البادية المصرية.

ويتضمن البرنامج عددا من الفعاليات المصاحبة، منها ندوات علمية تناقش التراث البدوي وقيمه الثقافية، وأمسيات شعرية بمشاركة أبرز شعراء البادية، وورش فنية وورش حكي تفاعلية للأطفال، ودوري للألعاب الشعبية، إلى جانب لقاءات مع شخصيات ملهمة ضمن مشروع "أهل مصر".

عرض فيلم الممر مجانا

كما يشهد اليوم الافتتاحي عرضا مجانيا لفيلم "الممر" ضمن مشروع "سينما الشعب"، إلى جانب باقة من الأفلام التسجيلية الوطنية بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، ومنها: "عقيدة مصرية"، "أجيال النصر"، "نداء الواجب"، "الشهيد خالد"، "حكاية علم"، "القرار"، و"سيرة شهيد".

ويختتم الملتقى مساء الأحد 27 أبريل بحفل فني يبدأ بافتتاح معرض لنتاج الورش الفنية، يليه عرض الفيلم التسجيلي "أبطال كل الأزمان" للمخرج محمد الدرة، ثم فقرة غنائية للفنان أحمد إبراهيم بمصاحبة فرقة أغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، وتختتم الفعاليات بتكريم عدد من رموز شمال سيناء من الأدباء والفنانين، مع إعلان توصيات الندوات العلمية.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء.