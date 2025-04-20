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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 10 مخالفات تموينية لعدد من المخابز والمحال بشمال سيناء

تموين شمال سيناء:
تموين شمال سيناء: توافر الخبز وتحرير 10 محاضر مخالفات في حمل
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نفذت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء بالتعاون مع قسم مباحث التموين حملة تفتيشية موسعة اليوم على عدد من المخابز والأسواق بالمحافظة، في إطار جهود المتابعة المستمرة لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

حملات تموينية تنفيذا لتعليمات الوزير

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات السيد الوزير المحافظ والسيد الاستاذ رأفت العبد مدير المديريه بتكثيف الحملات التموينية وتوافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة باعياد الربيع وعيد شم النسيم مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ ومدى صلاحيتها

الاطمئنان علي عمل المخابز

وأكدت المديرية أن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن الخبز متوافر للمواطنين بحالة جيدة. وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات، شملت عدم إعلان الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وأوضحت المديرية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي لضمان الالتزام بالضوابط التموينية وحماية حقوق المستهلك.

الحملات الرقابية الدكتور شريف فاروق وزير التموين حملة تفتيشية موسعة مباحث التموين